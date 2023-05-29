Fatih Portakal seçim sonucuna isyan etti ve böyle dedi: Erdoğan’ı tebrik etmiyorum çünkü…

Gazeteci Fatih Portakal, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin “Onu tebrik etmiyorum” dedi.

Fatih Portakal seçim sonucuna isyan etti ve böyle dedi: Erdoğan’ı tebrik etmiyorum çünkü…

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

22 senedir iktidarda olan AKP yönetiminin yüzde 52.16’lık oy oranıyla yeniden seçilmesine tepki gösteren Fatih Portakal, sosyal medya hesabından seçim sonucuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

İşte o yazı;

"Herkes Erdoğan’ın kazandığını konuşuyor.

Bazı isimler zaferden bahsediyor, bazıları CHP liderinin istifasını da dile getiriyor. Yarış bittikten sonraki bakış açışı ve kişisel yorumlar bunlar.

Bense hala nasıl kazandığını sorguluyorum?

Kanımca, vicdan sahibi her insan önce şunu sorgulamalı: eşit koşullarda yapılan, adil bir seçim süreci mi yaşandı? Kesinlikle hayır; devlet imkanlarının sınırsız akıtıldığı, sahteciliğin, yalanın, montajın, iftiranın, korkutmanın, yasağın ve engellemenin olduğu bir yarış…

Cesaretle önce bunun tespitini yapıp, daha sonra cümlenin devamını getirmek gerekir. Kendine gazeteci diyen isimler korkudan ve ikbalden bunu dile dahi getiremiyorlar. Sorgulamayı da gereksiz görüyorlar. Kaşımaya gerek yok!

Soru gelsin o zaman: Erdoğan alnının teriyle tam anlamıyla hak ederek mi kazandı? Ya da koşullar iki aday için de eşit olsaydı sonuç değişir miydi? Bilmiyoruz.

Ve bu yüzden buraya yazıyorum. Sonuca saygım var, Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum. Çünkü adaletsiz bir seçim süreci gözümün önünden akıp geçti. Hem montajları, sahteciliği, yalanları yani adeletsizliği yani kazanmak için yapılanları göreceğim hem buna “zafer” diyeceğim, bir de tebrik edeceğim. Tüm insani özelliğimi ve olumlu kavramları ters yüz etmiş olurum. Sonuç böyle ise geleceği birlikte yaşar görürüz. Kaldığım yerden aynen yola devam! Günah olan şeylerle kazanmak mı? Yoksa helalinden kaybetmek mi? Bu da birileri için kafalarına takıntı olsun."

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