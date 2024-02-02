Erdoğan’ın şeriat karşıtlarını din düşmanı ilan etmesine tepkiler yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, anayasaya aykırı bir şekilde şeriatı savunup “Şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir” ifadesini kullandı. “İslam’ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir.” diyen ve dün ki konuşmasında kelime-i tevhit bayrağı için suç duyurusu yapan barolara da tepki gösteren Erdoğan’ın sözleri tepkiyle karşılandı.

“BU SUUDLARA AİT MİLLİ BİR BAYRAKTIR”

Şeriat ve İslam’ın aynı olmadığını ifade eden İlahiyatçı- Felsefeci Prof. Dr.Şahin Filiz, şeriatın bir iman esası olmadığını vurguladı ve “Şeriat sadece aile, ceza ve kamu hukuku ile ilgili hukuki hükümlerin derlemesidir. Bu hükümler de zaten sürekli değişir. Kuran, ‘Her ümmete göre şeriat verdik’ diyor. Tek bir şeriat yok ama tek bir İslam var.” açıklamasını yaptı.

Sürekli değişen şeriatın İslam’la bir tutulamayacağını belirten Filiz, “Eğer İslam, sürekli değişen bir şeye kurban edilecekse, İslam da din olmaktan çıkar” sözlerini kaydetti.

Kelime-i tevhit bayrağı diye bir şeyin olmadığını da aktaran Filiz, “Bu bayrak Suudlara ait milli bir bayraktır. Bu bayrak kutsal bir şey içermez. Bu bayrağı açarak Cumhuriyet ve Atatürk’ü hedef almak insanları Allah’la kandırmaya girer” ifadesini kullandı.

‘ORTAÇAĞ ÖZLEMİ’

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç ise Erdoğan’ın söz konusu söylemleriyle ilgili, “Hem şeriatçı hem Müslüman olunmaz. Şeriat İslam’a alternatif paralel bir dindir. Biz şeriatçı değil Müslüman’ız. Asıl şeriatı savunmak İslam’a husumettir” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Diyanet Akademisi’nin kabul edilmesinin ve Meclis’ten geçmesinin Tevhid-i Tedrisat yasasına ve Anayasa’nın 174. maddesine aykırı olduğunu vurguladı.

Avukat Şükran Eroğlu, şeriatın dini bir hükmü olduğunun söylenmesinin demokrasinin kurallarıyla bağdaşmayacağını iletirken, Emekli Müftü Gani Aşık, “Şeriat özlemi ortaçağ özlemi anlamına gelir. Şeriat eşittir İslamiyet değildir.” İfadesini kullandı.

Gani Aşık, din konusunda yüzeysel olarak bilgi sahibi olanları ve seçim zamanı geldiğinde din sömürüsünü siyasete alet etmeyi alışkanlık haline getirenleri seçmenin takdirine bırakmanın en doğrusu olduğunu söyledi. 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan “Sistem anti laik uygulamaların hakim olduğu sürece taşınıyor” açıklamasında bulundu.

Laiklik Meclisi ise, Erdoğan’ın sözleri için “Laiklik diyenleri hedef almak toplumu hedef almaktır” yorumunu yaparken, Kadın Meclisleri‘nin açıklamasında “Dün anayasayı ihlal edenler bugün şeriat savunuyor” ifadeleri yer aldı.