Gelecek Partili vekil Meclis kürsüsünde şeriatı savundu

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Selanik'ten gelen dönme" diyen eski Refah Partili vekil Şevki Yılmaz'ı eleştirirken, şeriat konusunda da konuştu ve tepki topladı.

Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin, "Şeriat, İslamın kendisi ve dinidir" ifadesini kullandı.

Şahin, "Beğenmeyebilirsiniz ama Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, cumhuriyetimizi kuran kurucumuza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymak zorundasınız. Sınırı aşmayın diyorum, sınırı aşanlara da mikrofon vermemenizi rica ediyorum arkadaşlar" dedi.

Konuşmasının devamında Feyza Altun'un şeriat hakkındaki görüşünü eleştiren Şahin, TBMM'de şeriatı savundu.

"Şeriatın "İslamın ibadet, ahlak, muamelat ve hükümlerinin tamamı, İslamın adalet sistemi ve değerler kümesi" olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Yani Allah'ın buyurduğu ve yasakladığı şeylerden söz ediyoruz, bu bakımdan kimse bu kavramı -başka yerlere çekerek- başka siyasi meselelere karıştırmasın diyoruz. Burada hem anlayan hem de anlatan yanlış yapıyor; böyle bir sorun var. Netice olarak, “şeriat” dediğimiz kavram dinidir, İslamın ta kendisidir, bu kadar önemli bir değerimizi lütfen kimse başka alanlara sürükleyip, başka tartışmalar çıkarıp toplumsal huzurumuzu bozmasın diyoruz."