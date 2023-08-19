Erdoğan’ın sesini kullanan dolandırıcı Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yaptığı için tutuklanan Fatih Emre Hülagü ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Hülagü’nün babasının eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü’nün oğlu olduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın sesini kullanan dolandırıcı Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zeka yoluyla taklit ederek dolandırıcılık yapan Fatih Emre Hülagü’nün, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü’nün oğlu olduğu ortaya çıktı.

10Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, yapay zeka ile Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan 26 yaşındaki Fatih Emre Hülagü, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Emre Hülagü savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Hülagü, cezaevine gönderildi.

Hakimlikte Fatih Emre Hülagü’nün kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı, insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla kendi konuşmalarını Erdoğan’ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi.

Fatih Emre Hülagü, ifadesinde, “Cumhurbaşkanımızın sesini kullanarak para talep etmişsem de kimisi bana inanmamış kimisi ise ‘olur’ demişse de kimseye giderek para almadım veya herhangi bir hesaba para yollatmadım. Bu zamana kadar kesinlikle herhangi bir maddi menfaat edilmedim. Zaten çoğu benim aramama inanmadı. İnananlar ve ilk görüşmede parayı hazır edeceğini söyleyen kişilerle ikinci bir kez de görüşmedim, para vermeyi kabul eden kişilerden parayı nasıl alacağıma ilişkin herhangi bir çalışmam veya izleyeceğim daha önceden hazırlanmış olduğum bir yol, yöntem de yoktur. Maddi menfaat elde etmeyip daha sonrasında bu işe kendi irademle devam etmeme kararı aldığım için gönüllü vazgeçiş söz konusudur” dedi.

DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIK YAPTI

Öte yandan Fatih Emre Hülagü’nün internette kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu burdan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600 bin TL kazandığını ifade ettiği öğrenildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre Hülagü, ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Fatih Emre Hülagü, Temmuz 2022’de bu işlemlerden dolayı şikayet edildiğini ve yakalandığını, bu kapsamda 4 buçuk ay tutuklu kaldığını belirtti. Şubat 2023’te cezaevinden çıktığını ve cezaevinden çıktıktan sonra bu dolandırıcılık işlemini yaptığını kaydetti.

İLBER ORTAYLI İLE YAPTIĞI TARTIŞMA İLE BİLİNİYORDU

Fatih Emre Hülagü’nün babası Prof. Dr. Metin Hülagü Türkiye’de Abdülhamit üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Kayseri Üniversitesi tarih bölümünde uzun süre öğretim üyesi olarak çalışan Metin Hülagü, 2012-2014 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştı. Metin Hülagü’yü kamuoyu daha çok Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında İlber Ortaylı ile Abdülhamit ve İttihat Terakki üzerine yaptığı tartışmadan sonra tanımıştı.

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