Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan operasyon: Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

KAYNAK: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan operasyon: Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı

Edinilen bilgiye göre, MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.

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