Erdoğan'ın ‘sürtük’ ifadesine yönelik şikayet dokunulmazlık gerekçesiyle işleme konulmadı: İşte Anayasa bilmezliğiniz

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında Gezi olaylarına katılanları hedef alarak kadınlara yönelik söylediği sözlerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle ilgili başvurunun “dokunulmazlık” gerekçesiyle işleme dahi konulmamasına “Cumhurbaşkanı dokunulmazlık zırhının arkasına bürünüp halka açık açık Meclis kürsüsünden küfür etmiştir. İşte sarayınız, işte üslubunuz, işte Anayasa bilmezliğiniz” diyerek tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran 2022’de AKP grup toplantısında Gezi olaylarına katılanları hedef alarak kadınlara yönelik söylediği sözlerin hakaret içerdiği gerekçesiyle 2 Haziran 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Kılıç, başvuru dilekçesinde, Erdoğan’ın ‘hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılanmasını talep etti. Kılıç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı başvuruyla ilgili dilekçenin, ‘Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı’ gerekçe gösterilerek işleme konulmamasına tepki gösterdi.

Sevda Erdan Kılıç, kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bundan tam bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüce Meclis’in çatısı altında, milyonlarca onurlu Gezi direnişçisini hedef alarak, ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Bu hakaret ve küfürlerin bir Cumhurbaşkanı’nın ağzından yayılması aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ayrımcılık suçunu oluşturuyordu. Hala kulaklarımızda çınlayan o hakaretler alelade hakaretler değildi, o sözler, halkın belli bir kesimine yönelik olarak işlenen bir nefret suçuydu, insanlık onurumuzun ayaklar altına alınmasıydı.

“HUKUK GARABETİ OLARAK KAYITLARA GEÇSİN İSTİYORUM”

Erdoğan’ın o gün sarf ettiği hakaretler için hemen suç duyurusunda bulunmuştum. Aylar sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir karar vermiş işte bu elimde gördüğünüz karar tam da yargıdaki çürümüşlüğü konuştuğumuz bu günlerde bir hukuk garabeti olarak kayıtlara geçsin istiyorum.

“CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA VERDİĞİM SUÇ DUYURUSU İŞLEME DAHİ KONULMAMIŞ”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiğim suç duyurusu dilekçesi Başsavcı tarafından işleme dahi konulmamış. Savcı, Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığını gerekçe göstererek, bu kararı vermiş. Anayasa, Cumhurbaşkanı’na dokunulmazlık atfeder, ancak bu düzenleme, 'Cumhurbaşkanı suç işlemez' mantığıyla yapılmıştır. Bugün ise Cumhurbaşkanı dokunulmazlık zırhının arkasına bürünüp halka açık açık Meclis kürsüsünden küfür etmiştir. İşte sarayınız, işte üslubunuz, işte Anayasa bilmezliğiniz.

“ANAYASA’YI YOK SAYAN KARARI TANIMIYORUZ”

Hem hukukun temelini hem de Anayasamızın ruhunu alaşağı eden, yok sayan, tanımayan bu kararı da biz de tanımıyoruz. Yüce Meclis çatısı altında yurttaşımıza uygun gördüğünüz o lafların kötülüğüne de yargının getirilmiş olduğu bu keyfiyete de teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız.

Elbette ki insanlık onurunu hedef alan hakaretlerinize de insanlık onurunu hiçe sayan bu yargı kararına karşı da dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz.”