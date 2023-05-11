Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil’

Erdoğan, "İşte gördünüz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde seçim mitingi düzenledi.

Erdoğan konuşmasında, ana muhalefet partisi liderinin geçmişte kaset skandalıyla genel başkanlık koltuğuna oturduğunu hatırlatarak, şimdi ise aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalıştıklarını iddia etti.

Bu durumun, FETÖ'nün eski yöntemlerinin hala kullanılmaya devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, siyasetin seviyesinin bu şekilde düşürülmesine karşı olduğunu vurguladı. Konuşmasında "Bay bay Kemal" şeklinde hitap ederek CHP liderini eleştiren Erdoğan, milletin artık kaset veya CD ile bir lideri seçmeyeceğini, tercihini sandıkta kullanacağını ifade etti.

Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi “Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay bay Kemal; sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Ama benim milletim, seni kasetle veya CD ile bu defa bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine, sana bay bay diyecek.”

ERDOĞAN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan, Gezi direnişindeki bazı vatandaşlara yönelik “Çapulcu”, “Sürtük” ve “terörist” gibi ifadeler kullanmıştı.

Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sık sık gündemine alan Erdoğan, çok sayıda aşağılayıcı cümle kurmuştu.

Erdoğan’ın ettiği hakaretlerden bazıları şunlar: “Geri zekalı, haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici…”