Ereğli’de büfeciyi canından bezdiren hırsız! Güvenlik kameraları bile onu durduramadı…

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ereğli’de büfeciyi canından bezdiren hırsız! Güvenlik kameraları bile onu durduramadı…

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten Ergin Avşar, bisküvi ve çikolata ürünlerinin çalınması üzerine güvenlik kamerası taktırdı. Ancak hırsızlık olaylarının devam etmesi ve dolandırıcılık girişimleri, işletmeciyi canından bezdirdi.

Sahildeki büfesinde raflarda yer alan ürünlerin eksildiğini fark eden Avşar, büfeyi dört bir taraftan kayıt altına alabilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirdi.

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Ürünlerin yine eksildiğini fark eden Avşar, bu kez güvenlik kameralarını inceledi.

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Kameralara rağmen raflardan çikolata ve bisküvi gibi ürünlerin çalındığını fark eden Avşar, para vermediği halde para verdiğini söyleyen bazı kişilerin de dolandırıcılık yapmaya çalıştığını anlattı.

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Son dönemlerde hırsızlık olaylarının daha da arttığını söyleyen Avşar, "Özellikle bu yıl çoğunluk var. Bu tür olaylar arttı. Kameralar olmasına rağmen epey bir mağdur oluyorum. Dolaptan içecek, bisküvi grubundan hırsızlık oluyor. Kameralara bakıp tespit ettiğim, yakaladığım çok var. Yakalandıklarında da 'Aldım, parasını verecektim. Cebime koydum, parasını vermeyi unuttum' gibi türlü bahaneler sunuyorlar.

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Artık polisi de rahatsız etmek istemiyoruz. Sürekli bu olaylar yaşanıyor. Burada mağdur oluyoruz. Şartlar ağır, hırsızlık olduğu zaman daha da ağırlaşıyor.

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Bir günde birden fazla hırsızlık olayı yaşandığı bile oluyor. Dolandırıcılar türedi. Vermediği parayı verdiğini söylüyor. Kalabalıktan yararlanmaya çalışıyor. Şu anda onlar da çok fazla var. Parayı vermediklerini kamera görüntüsü ile tespit ediyoruz" diye konuştu.

Ereğli’de büfeciyi canından bezdiren hırsız! Güvenlik kameraları bile onu durduramadı…

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