Ereğli'deki jandarma ve emniyeti operasyon ve denetimi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ereğli'deki jandarma ve emniyeti operasyon ve denetimi açıklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ve emniyetin operasyon ve denetimleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Yeniçağ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya'nın Ereğli ilçesindeki jandarma ve emniyetin operasyon ve denetimleri listelendi.

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 37 şahıs yakalanmıştır.
-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahıs, ifadeden dolayı aranan 16 şahıs, adli para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalanmıştır.
-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs, ifadeden dolayı aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli KOM Büro Amirliği tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheliye işlem yapılmış, işlemlerinden sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

5 Narkotik olayında 9 şüpheliye işlem yapılmış,
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 olayda;
-6,16 gr metamfetamin maddesi,
-48,76 gr sentetik kannabinoid maddesi,
-0,75 gr esrar maddesi,
Ele geçirilmiştir.

İşlem yapılan 8 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 olayda;
-2,10 gr metamfetamin maddesi,
Ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Asayiş ekiplerince Boyacıali Mahallesi Doktor Faruk Sükan Caddesinde bulunan 1 kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilmiş, 4 şahsa 25.700 TL idari para cezası uygulanmış;

-1.200 TL suç eşyası para ve iskambil kağıtlarına,
El konulmuştur. İş yeri sahibi ve 4 şahsa gerekli adli işlemleri yapılmıştır.

Yunus ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

d83764a4-3eb6-4ff0-be3c-69c67c604bc6.jpg

87696461-6652-4008-9751-68b3afa6beab.jpg

54767dc0-4ca3-43b5-9868-717bc99748a0.jpg

219fe007-e59e-4f4d-b866-1f57b26a0d78.jpg​​​​​

Son Haberler
Astım ilaçlarını yanlış mı kullanıyoruz Sağlık
Astım ilaçlarını yanlış mı kullanıyoruz
Belediye işçilerinin maaşlarına rekor zam. İşçilerden halaylı kutlama Gündem
Belediye işçilerinin maaşlarına rekor zam. İşçilerden halaylı kutlama
Trafikte sinyal vermeyen sürücüyü selektörle uyardı, sürücünün kocası rahatsız olunca selektör yapan kişiyi evine kadar takip etti Video
Trafikte sinyal vermeyen sürücüyü selektörle uyardı, sürücünün kocası rahatsız olunca selektör yapan kişiyi evine kadar takip etti
TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu Otomotiv
TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu
Ayağına kapanmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayağına kapanmak deyimi ne anlama geliyor?
Helikopter kaçırıp Ukrayna saflarına geçen Rus savaş pilotu İspanya’da ölü bulundu Dünya
Helikopter kaçırıp Ukrayna saflarına geçen Rus savaş pilotu İspanya’da ölü bulundu
Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu Video
Aydınlı simitçinin nabza göre şerbet taktiği: AKP'liye başka CHP'liye başka konuştu, gündem oldu