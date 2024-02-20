Ereğli'deki jandarma ve emniyeti operasyon ve denetimi açıklandı

Yeniçağ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya'nın Ereğli ilçesindeki jandarma ve emniyetin operasyon ve denetimleri listelendi.

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 37 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahıs, ifadeden dolayı aranan 16 şahıs, adli para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs, ifadeden dolayı aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli KOM Büro Amirliği tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheliye işlem yapılmış, işlemlerinden sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

5 Narkotik olayında 9 şüpheliye işlem yapılmış,

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 olayda;

-6,16 gr metamfetamin maddesi,

-48,76 gr sentetik kannabinoid maddesi,

-0,75 gr esrar maddesi,

Ele geçirilmiştir.

İşlem yapılan 8 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 olayda;

-2,10 gr metamfetamin maddesi,

Ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Asayiş ekiplerince Boyacıali Mahallesi Doktor Faruk Sükan Caddesinde bulunan 1 kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilmiş, 4 şahsa 25.700 TL idari para cezası uygulanmış;

-1.200 TL suç eşyası para ve iskambil kağıtlarına,

El konulmuştur. İş yeri sahibi ve 4 şahsa gerekli adli işlemleri yapılmıştır.

Yunus ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

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