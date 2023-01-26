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'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:14
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Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25' operasyonu başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da başlatılan operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 480 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı" ve "kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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