Ergen çocukları madde bağımlılığından nasıl koruruz

Kaynak: DHA
Ergen çocukları madde bağımlılığından nasıl koruruz
Uzmanlar, ergenlik döneminde madde kullanımının, yetişkinlere oranla daha zararlı olabileceğini ve bu yaş grubunda madde bağımlılığının giderek arttığını belirtiyorlar.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Tekden, aile yapısının bozulmasının madde bağımlılığı riskini artırabileceğine dikkat çekiyor ve ailelerin çocuklarının arkadaş çevresine dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Dr. Tekden, ergenlerde madde kullanımının uzun vadeli etkilere sahip olabileceğini ve tedavi edilmezse hayat boyu sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Dr. Tekden, madde bağımlılığının gençlerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini, aile içi çatışmalara ve evden kaçmalara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, madde kullanımının kardeşler arasında da yayılma riskini artırdığını ve bu durumun aile içi ilişkileri daha da zorlaştırabileceğini ifade ediyor. Uzman, madde bağımlılığı ile mücadelede aile desteğinin ve profesyonel yardımın önemine işaret ediyor.

Dr. Tekden, madde bağımlılığının genellikle esrar, bonzai gibi maddelerle başladığını ve gençlerin bu tür maddelere kolay erişebildiğini söylüyor. Ayrıca, madde bağımlılığının ruhsal hastalıklarla birlikte seyredebileceğini ve bu durumun gençlerin sağlığını daha da tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Uzman, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve onları takım sporları gibi olumlu aktivitelere yönlendirmelerinin faydalı olabileceğini vurguluyor. Dr. Tekden, madde bağımlılığının tedavisinde hiçbir şeyin geç olmadığını ve gençlerin hayatlarını düzene sokabileceklerini ifade ediyor.

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