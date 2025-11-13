Yakın tarihte, bir Ergenekon Terör Örgütü şeması vardı! Ülkede kıyamet koptu ama bütün sanıklar beraat etti.

Bu arada, ülkenin 25’inci Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, PKK terör örgütünün yakalanan elebaşılarından Şemdin Sakık’ın gizli tanık olduğu dosyada, “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla tutuklandı!

Başbuğ, yargılama süresince savunma yapmayı reddetti ve hiçbir soruya cevap vermedi. 5 Ağustos 2013 tarihinde, FETÖ’cü mahkeme, Başbuğ’a TCK 314/1. ve TCK 312. maddelerinden müebbet hapis cezası verdi.

Başbuğ, 7 Mart 2014 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararı gereğince tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi, aynı kararında yargılama yeri olarak da Yüce Divanı işaret etti.

11 Temmuz 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanı, yargılama izninin işleme konulmamasına karar verdi.

Diğer tutuklulardan ise kalp krizinden, beyin kanamasından, kanserden ölenler, intihar edenler oldu.

***

Daha önce de bu sütunda yazdığım gibi Birinci Ergenekon iddianamesinin eklerinde, Tayyip Erdoğan hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili olarak Başbakan Bülent Ecevit’in izni ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın emri ile mülkiye başmüfettişi Candan Eren tarafından hazırlanan “çok gizli” ibareli bir rapor da vardı. 31 numaralı dosyada bulunan çok gizli raporun, sanıklardan İsmail Yıldız’dan ele geçirildiği kaydı da düşülmüştü.

Rapor çok gizliydi ama mahkeme tarafından, dosyaya konulmuş, alenileşmişti...

Raporun sonuç bölümünde “Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için devâsâ bir teşekkül oluşturduğu ve bu teşekkülün liderliğini sürdürdüğü” diye bir ifade vardı!

Raporda bilgisine başvurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Park ve Bahçeler Müdürü ve aynı zamanda Refah Partisi Antalya milletvekili adayı Ali Karakoç’un ifadesi şöyleydi:

“İtalya’dan alınan ağaçlara itiraz ettim. Diğer yetkililer Adem Baştürk ve Necmi Kadıoğlu beni ikna etmeye çalıştı. Hatta Necmi Kadıoğlu bana, ’Bu ağaçların alımına itiraz etme, bunlar çok küçük hadiseler, biz geleceğin başbakanı için çaba sarf ediyoruz, ben geleceğin maliye bakanıyım, sen de bizimle ters düşmezsen geleceğin tarım bakanı olursun’ dedi.”

Karakoç, daha sonra konu ile ilgili belgeleri imzalamadığı ve Başkan Erdoğan’ın kendisine “imzalayan bulunur” dediği için istifa ettiğini belirtiyor

Erdoğan bu müfettiş raporundan değil, okuduğu bir şiirin içeriğinden dolayı yargılandı, mahkûm oldu. Erdoğan’a verilen siyasi yasak ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kararıyla ve CHP milletvekillerinin oylarıyla kaldırıldı. Erdoğan, partisinin başına geçti, 23 yıldır ülkeyi yönetiyor...

***

Şimdi Erdoğan döneminin sonunda da “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” iddiasıyla hazırlanan bir iddianame var. İddianamede örgütün şeması da çizilmiş durumda...

CHP’li milletvekilleri, İBB kadrosunun örgüt yerine konulduğunu söylüyor.

***

İçinde bulunduğumuz dönem, 15 Temmuz darbe girişimi sayesinde mühürsüz oylarla sonucu değiştirilen, hukuken yok hükmündeki referandumla kurulan bir yönetim sisteminin eseridir. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz.

İBB Başkanlığını üç defa kazanmak, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak suç değildir ama AKP açısından asıl sorun budur...

Süresini veremem ama bu dönemin de sonuna gelinmiştir. Cumhur İttifakı, bu hukuk dışı düzeni sürdüremez. Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları da beraat edecek ve bu karanlık dönem sona erecektir. Yalnız, tutuklular, ömürlerinin en dinamik zamanlarını hapiste geçirmiş olacak.

--------

Kerkük ve açılım süreci...

---

Kerkük, seçim sonucunu etkileyecek şekilde taşıma seçmenlerin istilasına uğradı. Buna karşı çıkan Türkmenler saldırıya uğradı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi’nin seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar, ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edilmiş; ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur." diye cılız bir açıklama yaptı.

Medya ise genelde suskun... Yoksa “açılım sürecine zarar verir” diye Kerkük olayları yok mu sayılıyor, haberler bu sebeple mi sansür ediliyor?