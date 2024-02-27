Ergenler neden kilo alır

Ergenlik döneminde fit kalmak isteyen genç kızlar, vücutlarının geçirdiği bazı değişimler nedeniyle bazen kilo sorunu yaşayabiliyorlar. İşte ergenlik döneminde fit kalmak için yapılması gerekenler...

Sağlıklı bir vücut ağırlığı sürdürebilmek için yediğiniz besinlerin miktarına dikkat etmelisiniz.

Yediğiniz besinlerin çeşitli olmasına ve sebze, meyve ve lifli gıdaların bolca alınmasına özen göstermelisiniz.

Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçınmalısınız.

Hamur işleri, kızartmalar, kavurmalar, işlenmiş et ürünleri, çikolata ve tuzlu gıdalar, meyve suları, kola ve kremalı içecekler gibi besinlerden uzak durmalısınız.

Günde 2,5-3 saat aralıklarla beslenmeli ve 2-2,5 litre su içmelisiniz.



4 saatten fazla aç kalmamalı ve metabolizmanızı hızlandırmak için sabah kalktıktan sonra ilk yarım saat içinde kahvaltı etmelisiniz.