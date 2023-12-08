Ergin Ataman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Çıkan iddiaya tepki gösterdi: Hayal ürünü

Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

KAYNAK: AA
Ergin Ataman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Çıkan iddiaya tepki gösterdi: Hayal ürünü

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." diye görüş belirtti.

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