Ergin Ataman hangi takımla görüştüğünü açıkladı. Flaş Fenerbahçe sözleri

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten ayrılması halinde hangi takıma gideceğini açıklarken, görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Ergin Ataman hangi takımla görüştüğünü açıkladı. Flaş Fenerbahçe sözleri

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un Yunan basınına dayandırarak verdiği habere göre Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten ayrılabileceğini belirtti.

Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerin olduğu doğru. Şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla alakalı iyi hislerimin olduğu. Bazı içten görüşmeler sonunda söyleyebileceğim, pozitif hislere sahibim. Eğer Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathinaikos ilk tercihim olacak. Eğer Panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum.

Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Buna birlikte karar veririz. Anadolu Efes'te sadece profesyonel olarak görev yapmadım. Belki de 20 yılım geçti. Ben gitsem de burası benim ailem. Geçmişte de gittim, döndüm. Şu an için net bir karar yok ama bir değişim ihtiyacı görünüyor gibi.

Büyük ihtimalle sadece milli takım antrenörlüğü yapmam. İki sene üst üste Avrupa'da şampiyon olduktan sonra bana da EuroLeague takımlarından bazı teklifler var. Şu anda lige konsantre olacağız ve şampiyon olmaya çalışacağız. EuroLeague'de 4 yıl boyunca bir Türk takımı olarak ülkemize gurur yaşattık. Bu sene bunu gerçekleştiremedik ve özür diliyorum. Fenerbahçe Beko yoluna devam ediyor. Ümit ediyorum ki bizim yaptıklarımızı onlar yapar ve şampiyon olur. Umarım Türk halkı mutlu olur.

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