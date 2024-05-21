Ergin Ataman Yasu diye bağırdı

Panathinaikos’ta gözler Euroleague’de oynanacak Fenerbahçe BEKO maçına çevrildi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Final Four’dan birkaç gün önce herkese iyi şanslar dilemek için bir akşam yemeği organize etti.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman'la kadeh tokuşturduğu fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı.

Panathinaikos Başkanı Türk teknik adama olan büyük takdirini bir kez daha gösterdi.

Ergin Ataman için Giannakopoulos’un yazdığı “Aman Aman” mesajı da dikkatlerden kaçmadı.