Filenin Efeleri sahaya çıkıyor. Türkiye-Kanada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Filenin Efeleri sahaya çıkıyor. Türkiye-Kanada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek. Mİlletler Ligi'nin ilk maçı Kanada ile olacak. Peki ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri sahaya çıkıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde boy gösterecek.

Üç ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabı Antalya'da gerçekleşiyor.

Milliler, Antalya etabında Kanada, Hollanda, Fransa ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bugün Kanada ile oynayacak.

Türkiye-Kanada mücadelesi, saat 20.00'da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde;

23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda
25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa
26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD

İKİNCİ ETAP SLOVENTA'DA
Türkiye, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da oynanacak.

MİLLİ TAKIM'IN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

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