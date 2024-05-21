Filenin Efeleri sahaya çıkıyor. Türkiye-Kanada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele edecek. Mİlletler Ligi'nin ilk maçı Kanada ile olacak. Peki ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?