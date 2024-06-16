Ergin Ataman yerle bir etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman yerle bir etti

İlk sezonunda 2 kupa birden kaldıran Ergin Ataman Yunanlıları büyüledi.

Sezon başında geldiği Panathinaikos’ta zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Ergin Ataman günün sonunda kendisine yapılan eleştirileri yıktı geçti.

İlk olarak THY Euroleague’de Real Madrid’i devirerek yeşil- beyazlıları 13 yıl sonra Avrupa’nın zirvesine taşıyan Ataman şimdi de Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

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Ortaya koyduğu başarı ile taraflı tarafsız bütün basketbolseverlerin takdirini kazanan Ergin Ataman Yunan manşetlerini süsledi.

İşte Yunan basınında atılan manşetler:

Live Sport: Ataman’lı Panathinaikos, Obradovic’li dönemi aratmıyor.

Elefteros Tipos: Yeşil beyaz imparator.

Sport Day: Şampiyonuz!

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