Ergin Ataman’a büyük ödül

Ayrıca, Ataman’ın Avrupa Ligi kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu hatırlatıldı. Kulüp başkanları ve antrenörlerinin katıldığı oylamada Ataman, 8 kişinin oyunu alarak yüzde 36,36 oy oranıyla yılın antrenörü seçildi.

Medya temsilcilerinin katıldığı oylamada ise 29 kişi tarafından desteklenerek yüzde 67,44 oy oranı elde etti. Sporseverlerin katıldığı oylamada ise 1374 kişinin desteğiyle yüzde 56,45 oy oranını aldı. Başantrenör Ataman, ödülünü alırken, ekip arkadaşı Hristos Serelis ve sezon boyunca harika bir iş çıkaran tüm ekibine teşekkür etti.

Geçen sezon başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos’u hem Yunanistan Basketbol Ligi’nde hem de THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa taşıyan Ataman, bu değerli ödülü tüm ekibi adına kabul etti.