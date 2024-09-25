Ergin Ataman'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hareket. Galatasaray taraftarını mest etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos ile karşılaştı ve maçı 85-56'lık skorla farklı şekilde kaybetti. Ancak bu karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay, Galatasaray taraftarlarının moral bulmasını sağladı.

Maç sonrası Galatasaray'ın başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlara selam vermek için sahaya çıktı. Bu selam sırasında bir eliyle 3, diğer eliyle ise 1 işareti yaparak, hafta sonundaki ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanan derbiye göndermede bulundu.

Ataman’ın bu hareketi, Galatasaray taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Takımın zor bir maçtan sonra yaşadığı mağlubiyeti anında unutturan bu jest, taraftarların Ataman’a olan sevgisini artırdı.

Özellikle Fenerbahçe taraftarları için bu durum oldukça çarpıcıydı ve onları kızdırdı. Ergin Ataman’ın bu tavrı, sadece Galatasaray taraftarları için değil, aynı zamanda spor dünyasında da dikkat çekici bir an olarak kaydedildi.

Galatasaray, bu karşılaşma ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na ev sahibi olarak son kez çıkmış oldu. 2017’den beri kullandığı bu salona veda eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacak.

Bu değişim, taraftarlar için nostaljik bir ayrılık anlamına gelse de, Ergin Ataman’ın gösterdiği bu cesur ve eğlenceli davranış, gelecek sezon için umut verici bir mesaj olarak algılandı. Galatasaray’ın, güçlü bir takıma sahip olduğunu ve mücadele azminin devam edeceğini gösteren bu durum, taraftarlar arasında yeni bir motivasyon kaynağı oldu.