Erkan Baş Demirtaş’ı yalanladı

Selahattin Demirtaş’ın TİP eleştirisine Erkan Baş’tan yalanlama geldi.

Erkan Baş Demirtaş’ı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından ‘aktif politika’yı bıraktığını açıklayan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçekten İrfan Aktan’a verdiği röportajda, Emek ve Özgürlük İttifakı ortağı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a yönelik, ‘’Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var” deyip alacağınız oylar, neyi ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki? Kürt sorunu trafik sorunu değil ki “Bu cadde tıkalı, öbür yoldan gidelim’’ diyebilesiniz.’’ açıklamasında bulunmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ise bugün yayımlanan röportajında, Selahattin Demirtaş’ın sözlerine yönelik cevabı gündem oldu.

Can Bursalı’ya verdiği röportajda Erkan Baş, ‘’Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var’’ sözlerini söylemediğini, aksine seçimlerde milletvekili çıkarabilecekleri iki bölgeden YSP lehine çekildiklerini ifade edip, ‘’Sonuç net; girseydik vekil çıkartıyorduk’’ şeklinde konuştu.

ergan-baj.jpg

demirtas.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu Ekonomi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü Dünya
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?