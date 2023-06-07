Erkan Baş Demirtaş’ı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından ‘aktif politika’yı bıraktığını açıklayan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçekten İrfan Aktan’a verdiği röportajda, Emek ve Özgürlük İttifakı ortağı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a yönelik, ‘’Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var” deyip alacağınız oylar, neyi ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki? Kürt sorunu trafik sorunu değil ki “Bu cadde tıkalı, öbür yoldan gidelim’’ diyebilesiniz.’’ açıklamasında bulunmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın ise bugün yayımlanan röportajında, Selahattin Demirtaş’ın sözlerine yönelik cevabı gündem oldu.

Can Bursalı’ya verdiği röportajda Erkan Baş, ‘’Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var’’ sözlerini söylemediğini, aksine seçimlerde milletvekili çıkarabilecekleri iki bölgeden YSP lehine çekildiklerini ifade edip, ‘’Sonuç net; girseydik vekil çıkartıyorduk’’ şeklinde konuştu.