Erkan Baş'tan Can Atalay açıklaması: Hücresinden bile Hatay’ın sorunlarını gündeme getirmek için çalışıyor

Erkan Baş'tan cezaevindeki Hatay milletvekili Can Atalay hakkında açıklama yaptı.

Erkan Baş'tan Can Atalay açıklaması: Hücresinden bile Hatay’ın sorunlarını gündeme getirmek için çalışıyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimler ile TBMM'de 28'inci dönem başladı. Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın ise tutukluluk hali devam ediyor.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, düzenlediği basın toplantısında Can Atalay hakkında konuştu. Tutukluluk hali devam eden Atalay'ın görevini yerine getirdiğini ifade eden Baş, "O hücresinden bile Hatay’ın sorunlarını gündeme getirmek için çalışıyor" dedi.

Erkan Baş basın toplantısında Atalay hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Can, Hatay halkının seçilmiş milletvekilidir. ‘Ben şimdi esir tutuluyorum. Milletvekilliği görevlerimi yerine getiremiyorum’ diye asla düşünmeyecek. O hücresinden bile Hatay’ın sorunlarını gündeme getirmek için çalışıyor.”

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