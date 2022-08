Erkeklerde prostat kanserini engelleyen 5 iyi alışkanlık

Erkeklerin belirli bir yaştan sonra korkulu rüyası olan prostatı önleyecek çareler aranmaya devam ediyor. Bu çareler çokça aranmaya devam ediyor.

Araştırmacılar prostat kanserini en çok önleyici olarak tanımlanan 5 sağlıklı alışkanlığı şu şekilde listeledi:

-Düzenli egzersiz

Araştırmada, haftanın en az 5 günü yapılacak 30 dakikalık bir tempolu yürüyüşün bile kanser riskini azaltabileceğinin altı çizildi. Düzenli fiziksel aktivite, hastalıkları önlemek için benimsenmesi gereken sağlıklı alışkanlıklardan biri olduğu vurgulandı.

-Sigara içmeyin

Sigara içmemek veya en az 10 yıldır sigarayı bırakmış olmak, bir erkeğin genetik olarak yüksek risk taşıdığı durumlarda ölümcül prostat kanseri geliştirme riskini azaltmak için gereken önlemin bir parçası olduğu bildirildi.

-Sağlıklı bir kiloda olun

Sağlıklı kiloda olmak, sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için çok önemli olduğu vurgulandı. Bu çalışmada araştırmacılar, vücut kitle indeksi 30 kg/m2'nin altında olduğunda prostat kanseri riskinin düşebileceğini ifade edildi.

-İşlenmiş et tüketimini azaltın

Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 2015 yılından bu yana kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kırmızı et, olası kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. İşlenmiş et tüketimi de azaltılmalıdır.

-Domates ve yağlı balık yiyin

Bağlamda domateste bulunan likopen adlı bir maddenin ve yağlı balıklarda buluna omega 3 yağ asitlerinin oldukça etkili olduğu görülmüştür. Araştırmacılar, belirli gıda bileşenlerinin alımının ölümcül prostat kanseri riskini azaltabileceğini söylüyor.