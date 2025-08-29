Erken seçim kulisleri yeniden alevlendi: Erdoğan’ın adaylık formülü deşifre oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu bir televizyon programında kendisine gelen “erken seçim bekliyor musunuz?” sorusuna cevap verdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçim tarihinin erkene alınabileceğini öne sürerek Anayasa’daki ilgili maddeye göre seçim tarihinin yalnızca bir hafta bile öne çekilmesi, Erdoğan’a üçüncü kez aday olma imkanı tanıyabileceğini söyledi. Babacan, “Seçimi bir hafta bile öne çekse Anayasa’nın ilgili maddesi gereği adaylığı mümkün hale geliyor” dedi.

Ancak Babacan, mevcut ekonomik kriz ortamında Erdoğan’ın erken seçim riskini göze almayacağını düşündüğünü belirtti. “Yüksek faiz ve vergiler yoksul kesimi ezdi, sanayici zor durumda, tekstil sektörü ölüyor” diyerek ekonomideki olumsuz tablonun altını çizen Babacan, iktidarın bu koşullarda seçim istemeyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

Bu durum erken seçimi nasıl tanımladığımıza bağlı seçim tarihini bir miktar öne almak Erdoğan’ın yeniden aday olmasının önünü açacak. Dolayısıyla seçimi günü geldiğinde bir miktar öne almak isteyecektir. Ama teoride bir hafta bile öne çekse yetiyor. Yani seçim 14 Mayıs 2023'te mi oldu? Örneğin işte tam takmaya bakarız ama 7 Mayıs 2028'de bir seçim kararı alınırsa o bile anayasanın o ilgili maddesinin gereğini yerine getirmiş oluyor. Böylece Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Dolayısıyla seçimin bir miktar erkene çekilmesini isteyecektir. Sadece kendi adayla ilgili. Tabii hazırlayacakları anayasada başka bir şey getirmezlerse yani Cumhurbaşkanının dönem sınırını kaldıralım gibi bir Anayasa değişikliği olursa onu bilemiyorum. Eğer anayasanın bu ilgili maddeleri olduğu gibi kalırsa bir miktar öne çekmek isteyecektir. Peki ne kadar öne çeker? Ülkede bu kadar olumsuzluk varken, bu kadar büyük sıkıntı varken, özellikle ekonomide bu kadar büyük sorunlar yaşanırken bir seçime gitmek isteyeceğini ben tahmin etmem. Yani durup dururken kendi elindeki gücü, riske atmaz. Ama dönem içerisinde bir şekilde seçimi kazanacağına inanmaya başlarsa belli bir takvimde o zaman yapabilir. Genelde iktidar sonbahar seçimlerini tercih eder. Hatta 2022 Kasım da seçim olabilir diye çok inananlar vardı. Fakat o gün itibariyle hala destek böyle ortada olduğu için çok cesaret edemediler. Ağustos seçimini mayısa çekerek biraz erkene çekerek seçim yaptılar. Dolayısıyla genelde eğer şartlar aynı olursa sonbaharı tercih eder. Dolayısıyla seçim takvimiyle ilgili 2027'nin Kasım ayını telaffuz eden çok zaten desteği toplaması vakit alır.

Şu andaki ekonomi politikası yok ama yüksek faiz, bu yüksek vergiler özellikle yoksul kesimi çok ezdi. KOBİ’leri ezdi. Bugün sanayiciler inanın çok zor durumda. Şu anda tekstil sektörü ölüyor. Yani can çekişmiyor. Ölüyor. İhracat artık bu ülkede artmıyor. İhracat yıl yıl sabit gitmeye başladı. Dolayısıyla bu kadar olumsuzluk varken bu olumsuzluğun ortasında kendi eliyle bir erken seçim istemeyebilir. Bu yüksek faiz politikasının sonucunu biraz beklemek isteyebilirler ama ben sonucunu söyleyeyim, bunun sonucu hala yoksulluk olacak. Hala fakirlik olacak. Şu andaki gördüğümüz sorunların daha da derinleşmesi olacak.