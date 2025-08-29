Özgür Özel’in gizli planını tek tek açıkladı! CHP’de çok konuşulacak iddia: CHP'liler henüz uyanamadılar

Gazeteci Hakan Aygün, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinglerini eleştirerek, bu etkinliklerin artık İmamoğlu değil Özel’in siyasi ikbali için düzenlendiğini öne sürerek, “CHP’liler henüz buna uyanamadılar” dedi. Özel’in olağan kurultay sürecini hızlandırmasının arkasında Eylül ayında görülecek “mutlak butlan” davasına karşı bir hazırlık olduğunu iddia etti.

Aygün, Özel’in mitinglerle il il dolaşarak liderlik rüştünü ispatlamaya çalıştığını, İmamoğlu’nun ise önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını düşündüğünü belirtti. Ayrıca CHP’nin hazine yardımının harcanma biçimini eleştiren Aygün, Özel’in Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemindeki tutumluluğu göstermediğini ifade etti.

Eylül ayında görülecek davada “mutlak butlan” kararı çıkması halinde mevcut yönetimin tüm kararlarının geçersiz sayılabileceği ve kurultay sürecinin de iptal edilebileceği iddia ederek şöyle konuştu:

Cumhur ittifakı cephesi tüm iddialara karşın bence çatlak vermiyor. Ufukta erken seçim çok erken görünmüyor. Meclis’teki uzlaşma komisyonu muhabbetleri Apo’yu da katarak, onu da katarak, bunu da katarak daha bir yıl sürer. Hep dediğimiz gibi CHP enerjisini başka yerlerde de kullanmak yerine hep İmamoğlu için harcamaya tercih ederek boşa kürek çekiyor. Yaz boyu öyle devam etti. Bu biraz Özgür Özel'e mitinglerle liderlik ivmesi kazandırdı ama CHP her enerjik miting gösterisinden sonra yargıdan tokat gibi bir darbe aldı. Operasyonlar bitmek bilmedi. Özgür Özel akşam bir şey konuşuyorsa sabah bir tane daha çakıyorlar. Susana kadar da çakacağız mesajı veriyorlar. Bizi dinleyen yok ama İmamoğlu da artık pes etmek üzere, çünkü önümüzdeki seçimlerde kesinlikle olmayacak. Maalesef Eylül'den itibaren çok sert ceza hapis iddianameleriyle de karşılaşacak ve zaten kendinden başkasını dinlemeyen çok ve bu yüzden de sık sık boş konuşabilen yani bundan kendisini alıkoyamayan Özgür Özel de yalvararak anlattığımız bazı gerçekleri aslında kabullenmeye başladı. Ama içten içe artık İmamoğlu mitingleri Özgür Özel'in kendisi siyasi ikbali için kullandığı mitingler haline dönüşmeye başladı. Çünkü olağan kurultay süreci de başlattı. Oraya çalışıyor, şu anda kendine çalışıyor o mitinglerle İmamoğlu üzerinden ben butlan kararı ile gidersem bir daha geri gelir miyim diye kampanyasını yürütüyor. Aslında şu anda o mitingler Özgür Özel mitingleri ama CHP'liler buna henüz uyanamadılar. Özel, kendisini olağan kurultaya hazırlıyor. İl il mitinglerle rüştünü ispatlamaya çalışıyor. Tam gaz gidiyor. İmamoğlu desteği olmadan kendi başarısıyla genel başkan seçilmek istiyor.

CHP'NİN PARASINI BİRAZ ÇARÇUR EDİYOR

Özgür Özel’in çabası takdire değer ama CHP'nin parasını biraz çarçur ediyor. Baykal veya Kılıçdaroğlu'nda gördüğümüz aşırı tutumluluğu burada göremiyoruz. CHP'nin aldığı hazine yardımını yetim hakkı gibi korurlardı. Öyle yetim hakkı yemiş gibi hissederlerdi. Özgür Özel'in önce olağanüstü kurultay yapıp aradan birkaç ay geçmeden olağan kurultay için düğmeye basması butlan korkusundan bu gayet belli yaklaşıyor. Bunlar uyarıları dinlemedi. Ama mesele şu ki Eylülde mutlak butlan çıkarsa zaten son yönetim geri geldiğinde bu yönetimin aldığı tüm kararlar mevcut yönetimin kendisi de geçersiz olduğu için geçersiz sayılacak. Buna şu anda yürüyen olağan kurultay süreci de dahil. Özgür Özel son kozunu Eylül'de olası butlan duruşması öncesi program vesaire kurultay gibi bir şeyler yaparak işte partiye ön seçim getirme hamleleri yaparak delegeye, tabana oynayarak bir şeyler yapacak ama tüm bunların işe yarayıp yaramadığını büyük kurultay günü görecek. Tabii büyük kurultay vaktinde yapılırsa zaten butlan çıkarsa Büyük Kurultayda tekrar genel başkanlık için yarışabilir mi? Ondan da çok emin değilim.