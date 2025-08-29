Usta gazeteciden çarpıcı çıkış: İmamoğlu’na yasak, Öcalan’a serbest!

Avrupa’nın önde gelen şehirlerini temsil eden Eurocities ve B40 üyesi belediye başkanları, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Türkiye’ye geldi. Heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmek ve Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşmek istedi. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından ziyaret talebi reddedildi.

Ziyaretin engellenmesi üzerine heyet, cezaevi önünde “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartlarıyla basın açıklaması yaptı. Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, “Demokrasi için bir aradayız” diyerek İmamoğlu’na desteklerini yineledi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı yorumda, İmamoğlu’na uygulanan ziyaret yasağını sert sözlerle eleştirdi. Önkibar, “Aynı belediye başkanları Apo ile görüşmek isteseydi özel gemiler tahsis edilirdi” diyerek şöyle konuştu:

Dün ilginç bir şey oldu, Avrupa'dan çok sayıda belediye başkanı Türkiye'ye geldi ve Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de hapiste ziyaret etmek istedi. Ama heyhat buna izin verilmedi. Hakkında henüz bir suçlama, henüz bir dava bile olmayan İmamoğlu’na ziyaret yasağı kondu. İstanbul'da bu yasaklama yapılırken kanlı katil Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmenin serbest olması rezalettir. Nitekim yine dün DEM Parti mensupları İmralı'daydı.

Bunun yorumu Türkiye'deki rejimin nerelere evrildiğidir. Aynı belediye başkanları Ekrem İmamoğlu yerine Apo ile görüşmek isteseydi değil izin verilmesi vallahi özel gemiler tahsis edilirdi. Güya terörsüz Türkiye istismarı yapanların milyonların oyunu alan Ekrem İmamoğlu ile kanlı katil Abdullah Öcalan'a takındıkları tavır aslında her şeyi ortaya koyuyor.

