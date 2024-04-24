Erkin Koray'ın milliyetçilik üzerine unutulmaz sözleri

Türk Rock’ı denince 7’den 70’e herkesin aklında ilk olarak canlanan isimlerin başında gelen Erkin Koray, antiemparyalist duruşu, bağımsızlık ve milliyetçilik üzerine verdiği cesur ve korkusuzca mesajları ile de hem duruşunu göstermiş hem de akıllarda silinemeyecek bir yer edinmişti.

TRT’de bir zamanlar görüşüne bakılmaksızın Türk milletine mal olmuş her isim ekranlara çıkarılır ve hem canlı yayınlarda konser verirler hem de gündeme dair olay ve meseleler hakkında görüşlerini açıklardı.

İşte o konuşmalardan akıllarda en çok yer edinen yayınlardan birisi 11 Nisan 2007 tarihinde çekildi. Usta sanatçı Erkin Koray, katıldığı TRT yayınında Milliyetçilik üzerine unutulmaz açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamalarda gençlere altından değerli nasihatlerde bulunan Koray Milliyetçiliğin önemini vurgulamıştı.

Koray’ın sosyal medyada yeniden gündem olan konuşmasında, başka milletlerden yurdumuza gelenlerin milliyetçilik yaparken bunda bir şey olmadığını fakat söz konusu bize gelince durumun böyle olmadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Ne varmış milliyetçi olmakta? Bir şey mi varmış? Dışarıdan gelip düşman kendi milliyetini savunacak, o diyecek 'Ben milliyetçiyim', ama biz milliyetçi veya ulusalcı olmayacağız. Böyle bir şey yok. Son günlerde lütfen birleşin, yumruk olun, milliyetçiliğinizi lütfen kaybetmeyin. Çünkü bunu kaybetmeye başladığınız zaman evinizi de kaybediyorsunuz demektir.”