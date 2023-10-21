Erman Toroğlu G.Saray Beşiktaş maçının hakemine sert çıktı: Halil Umut Meler dağlara taşlara yapmış

Erman Toroğlu, Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu G.Saray Beşiktaş maçının hakemine sert çıktı: Halil Umut Meler dağlara taşlara yapmış

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'in verdiği tartışmalı kararları değerlendirdi.

Toroğlu'nun A Spor'daki 90+1 programında maçtaki kritik anlarla ilgili sorulara cevapları şöyle:

27. dakika Mert'in kırmızı kart görmesi doğru mu?

Ceza alanının 1 metre dışı. Icardi çalımı atıyor. Sağa çekip sola boş kaleye vuracak. Top mu kalecinin eline geliyor, kaleci mi topa doğru elini götürüyor. Kaleci elini çekebilir mi çekemez mi? Net elle oynuyor. Destek kolu değil bu. Topla oynuyor. Hakemin verdiği kırmızı kart kararı doğru. Ya atılmayacaksın, ya da gol olacak. Ben olsam atılmam. Daha 60 dakika var geride.

55. dakikada Ghezzal'ın Icardi'ye müdahalesi penaltı mı?

Ayağını rakibine vuruyor. Bu net penaltıdır. Bin defa net bir şekilde söylüyorum penaltı. Halil Umut Meler görmemiş. Halil Umut Meler dağlara taşlara yapmış. Şu pozisyonu vermesin bakayım Şampiyonlar Ligi maçında ne oluyor?

61. dakikada Halil Umut Meler'in penaltı verdiği, Amir - Torreira mücadelesi. VAR'dan dönen pozisyon?

VAR'daki görüntü net. VAR doğru iş yapıyor. Hakem bu pozisyonu göremeyebilir. Burada Galatasaraylı oyuncu dokunmadan Beşiktaşlı oyuncu topa vuruyor.

80. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı.

Niye açıyorsun ki kolunu (Amir). Hakem de kolu açıkta görüyor. Net penaltı. Doğru karar.

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