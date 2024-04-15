Erman Toroğlu Karagümrük Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Flaş sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Karagümrük-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları tek tek değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda tartışılan pozisyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- 11. dakikada Karagümrük'te Eysseric'in İsmail'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmesi.

Kart doğru. Burada bu hareketi neden yapıyorsun? Takımını satsan daha iyi. Rakip sahadasın, kendi kalene 65 metre mesafe var.

54. dakikada ceza sahasına giren Osayi Samuel'in iki oyuncudan sıyrılmak isterken yerde kalması. Hakemin VAR uyarısı sonrası penaltı vermesi.

İlk oyuncu ikili mücadeleye girmeye çalışıyor ama soldan gelen ikinci oyuncu sağ baldırıyla Osayi-Samuel'e darbeyi vuruyor ve penaltı yapıyor. Penaltı kararı doğru.

76. dakikada Karagümrüklü Mendes'in Fred'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmesi.

Yaptığı iş çok sakat bir iş. Net kırmızı kart. Karar kesinlikle doğru.

86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Eysseric ile girdiği mücadele sonrası rakip ceza sahasında yerde kalmasına penaltı veren hakemin, VAR uyarısı sonrası kararını iptal etmesi.

Bu pozisyonun uzaktan yakından penaltı ile alakası yok. Futbolu nasıl idare ediyorsunuz siz? VAR burada doğru bir karar vermiş.

90+7. dakikada Eysseric'in rakip ceza sahasında Mert'i geçmek isterken yerde kalması. Hakemin Karagümrüklü futbolcuya kendisini aldattığı gerekçesiyle ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı göstermesi.

Pozisyon net sarı. Bu aldatmaya sarı vermeyeceksin de neye vereceksin? Hakemin kararı doğru.