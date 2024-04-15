Fenerbahçe'de 3 yeni gelişme

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Fenerbahçe'de 3 yeni gelişme
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde Joshua King, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

SAKATLIKLARINI ATLATTILAR

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Joshua King, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı.

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