Fenerbahçe Manchester City'e 3 puan fark attı

Dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmada Karagümrük’ü mağlup eden teknik direktör İsmail Kartal’ın ekibi Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Kanarya, 2024 yılında Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.

ZİRVENİN SAHİBİ OLDULAR

Opta’nın verilerine göre; sarı lacivertli ekip 2024 senesi içerisinde geriye düştüğü mücadelelerde 16 puan elde ederek zirvenin tek sahibi oldu.

2024 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde mağlup duruma geldiği mücadelelerde en fazla puan toplayan takımlar ise şöyle oldu:

Fenerbahçe | 16 puan

Napoli | 14 puan

Manchester City | 13 puan

Tottenham | 13 puan

Lyon | 13 puan