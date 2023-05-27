Erman Toroğlu'ndan Jorge Jesus ve Şenol Güneş'e: The end

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in lig hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Erman Toroğlu'ndan Jorge Jesus ve Şenol Güneş'e: The end

Toroğlu Sabah gazetesindeki yazısında "Bakınız, kulüp başkanları beyanatlar veriyorlar, 'Sezon sonu açıklayacağız...' Bu iş Türkiye'de düzgün gitmiyor" derken şu ifadeleri kullandı:

Düşenler de veriyor, iyi durumda olanlar da veriyor. Gazeteciler de yazıyor. O zaman 5 dakika duralım... Jorge Jesus bir şey söylüyor, Şenol Güneş bir şey söylüyor.

Arkadaşlar çok net bir şeyi, ben söyleyeyim; Türk futboluna kamuoyunun güvencesi yok. Bu Futbol Federasyonuna, kurullarına, bu hakemlere Türkiye'de güven yok. Daha bunlar tartışılırken niye Jesus'u ve Güneş'i ön plana atıyorlar bunu anlamak mümkün değil. Belki de Jesus kimsenin söylemediğini söylüyor. Hem de teknik adam olarak. Herkesin söylediği doğru mu 'hayır'... Herkes kendine yontuyor.

Ben The End diyerek finale geleyim; Bu TFF'ye ve Türkiye'deki futbola kimse inanmıyor ve güvenmiyor. NOT: Sezon bitmemiş, Federasyon Başkanı kulüplere yazı gönderiyor, önümüzdeki seçimlerde aday olmam için bana imza verin diye. Böyle iğrenç ve tehditkâr bir olayı şu ana kadar Türkiye'de yaşamadım.

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