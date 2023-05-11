Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, yerel saatle 17.00'den itibaren Ermenistan birliklerinin Başargeçer ilinin Zod bölgesi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusu mevzilerini D-30 obüsleri ile ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun da misillemede bulunduğu kaydedildi.

Dün akşam Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

(AA)

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