Ermenistan işgali altındaki 4 köy Azerbaycan’a iade edilecek

Sınırları belirlemeye yönelik Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çalışmalar devam ediyor.

Başbakan yardımcıları Şahin Mustafayev ile Mher Grigoryan liderliğindeki Sınır Belirleme Komisyonu iki ülke sınırında 9. kez toplandı.

Azerbaycan’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından Birinci Karabağ Savaşı’nda işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iadesi için protokol imzalandığı kaydedildi.

Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenmesi kararı alındığı ve hattın Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan), Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.