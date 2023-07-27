Ermenistan ve Iraklı sigara şirketlerinin Türkiye'deki "marka savaşı". Mahkemelik oldular

Irak merkezli sigara üreticisi Türkiye'de bir sigara markası tescil etmek için Türk Patent Kurumu'na başvurdu. Ermenistan merkezli sigara markası da sigarının isim benzerliği taşıdığını tüketicinin iki markayı karıştırma ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek dava açtı.

Ermenistan ve Iraklı sigara şirketlerinin Türkiye'deki "marka savaşı". Mahkemelik oldular

The Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Irak merkezli sigara üreticisi Khairat Al Minafie 2020'de Türkiye'de bir sigara markası tescil etmek için Türk Patent Kurumu'na başvurdu. Bahse konu markanın ismi, "İMT MT Blue Super Kings"ti.

Tescil işlemleri devam ederken, Ermenistan merkezli uluslararası sigara markası International Masis Tabak (IMT) kuruma itirazda bulundu.

Kendilerinin de aynı isimde bir sigara markasının bulunduğunu söyleyen IMT itiraz ederken, isim benzerliği olduğunu, tüketicinin iki markayı karıştırma ihtimalinin bulunduğunu, ismin kötü niyetli bir şekilde kullanıldığını iddia etti.

İtirazı inceleyen Türk Patent Kurumu, isimlerin benzediğine ilişkin itirazı haklı bulsa da diğer itirazları reddetti ve geçtiğimiz yıl markayı tescil etti.

"MAHKEME MARKAYI İPTAL ETSİN"

Ermenistanlı firma bu kez mahkemenin yolunu tuttu. Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açan firma, kurumun tescilinin iptalini ve markanın hükümsüzlüğünü talep etti.

Ermenistanlı firmanın mahkemeye sunduğu iddialara yanıt vermesi beklenen Irak merkezli firma, Bulgaristan ve İngiltere'de ofisleri bulunan bir ticari grup. Çok sayıda ülkede ticaret yapıyor.
Ermenistan merkezli IMT ise daha önce Yunan ortaklarıyla birlikte Ararat isimli bir sigara markası piyasaya sürmüştü.

Yurtdışına çıkarılması yasak olan ancak uzun zaman önce yasadışı yollarla Ermenistan'a götürülen "Samsun tütününden" sigara imal eden IMT'nin bu hareketi Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

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