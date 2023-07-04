Ermenistan’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’da Ermenistan’da saat 11.04 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika… Son dakika… Ermenistan’da saat 11.04 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’da Ermenistan’da saat 11.04 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.