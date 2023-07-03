Uzman isim 6.3 büyüklüğündeki depremin vuracağı ili açıkladı. Kabus 25 yıl sonra yeniden hortlayacak

Prof. Dr. Osman Bektaş Adana da olası bir depremin beklendiğini duyurdu. Depremin şiddetiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Adana bölgesinde 1998 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki depreme benzer bir depremin olabileceğini söyledi.

Uzman isim 6.3 büyüklüğündeki depremin vuracağı ili açıkladı. Kabus 25 yıl sonra yeniden hortlayacak

Kahramanmaraş depreminin etkileri devam ediyor. Deprem uzmanları yeni deprem olacak yerler için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana için korkutan bir uyarı geldi. Bektaş, Adana bölgesinde 1998 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki depreme benzer bir depremin olabileceğini söyledi.

1998 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen depremin aynı büyüklükte bir depreme yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, Adana'nın Karataş-Osmaniye-Andıran fay zonunda aktif olan bir fay hattının bulunduğunu ve bu fay zonunun 6,3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş depremi sonrasında uzmanların sürekli olarak Adana için uyarılarda bulunduğunu belirten Bektaş, bu kez de kendi tarafından yapılan uyarıyla dikkatleri Adana'ya çekti.

Prof. Dr. Bektaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kenarlarında büyük depremler üreten Maraş Bloğu saat yönünde dönerek batı kenarında Karataş-Osmaniye-Andırın aktif Fay Zonunda (jeolojik-jeofizik veriler, Över,2018) sismik aktivite artışına neden olmuştur. Fay zonu 1998 M6,3 gibi deprem potansiyeline sahiptir" dedi.

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