Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Felaketle ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, kurtarma operasyonlarının sabah itibarıyla yeniden başladığını belirtti.

Sanosyan, "Sabah itibarıyla kurtarma operasyonları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı’na ait 100’den fazla ekip olay yerinde çalışıyor. Lori ve Tavuş bölgelerinin farklı noktalarında 429 kişi tahliye edildi. Felaket bölgesinde dört kişinin cesedine ulaşıldı" dedi.

17 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel felaketi nedeniyle bölgede ciddi tahribat yaşandığını ifade eden Sanosyan, "Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak beş büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek büyük çaba ve zaman gerektirecek. Bu köprülerin çökmesi sonucunda yerleşim yerleriyle bağlantı konusunda ciddi sorunlar oluştu. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulunmuş durumda ve bu yerlerle bağlantı sorunu yok. Ancak büyük köprülerin çökmesinden dolayı bağlantı sorunları yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Sel felaketi, bölgede büyük bir yıkıma yol açarken, yetkililer kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor.