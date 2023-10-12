Erol Bulut İngiltere'yi karıştırdı! Kimse beklemiyordu

Teknik Direktör Erol Bulut'un, Cardiff City'deki performansı dikkat çekiyor. Takımıyla geçen ay 5'te 4 yapan Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktör adayları" listesinde.

Erol Bulut İngiltere'yi karıştırdı! Kimse beklemiyordu

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktörü" adayları arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

İngiliz basını bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran genç teknik adama geniş yer verdi.
AYIN HOCASI
Cardiff, geçtiğimiz eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adayı oldu..
RAKİPLERİ GEÇEBİLİR

Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında yer alıyor.

Kazanan ismin yarın açıklanacak.

BÜYÜK BAŞARI
Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde bulunuyor.

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