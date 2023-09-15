Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu

Erol Bulut’un başında bulunduğu İngiltere Championship ekibi Cardiff City bu hafta Swansea City ile karşı karşıya gelecek.

Cumartesi 21.45’te oynanacak mücadele öncesi Swansea City teknik direktörü Michael Duff rakibini küçümseyen açıklamalarda bulundu.

Michael Duff’un açıklamaları şu şekilde:

Tabiki önemli bir maç ancak bir derbi olduğu için bu maça ekstra bir anlam yüklemiyorum. Cardiff'e iki maçta da yenilsek olur, yeter ki üst lige çıkalım.

İnsanlar bu sözlerimden hoşlanmayabilir ama ben sonuç odaklı bir hocayım. Bu yüzden mücadele etmeli ve üst lige çıkmalıyız.

Rakibinin bu açıklamalarına tepki gösteren Erol Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

"Bence Duff'ın açıklamaları yanlış. İki takımda zaten yükselmek istiyor. Ancak bu tür maçlar oyuncular ve taraftarlar için çok şey ifade eder.

Onun felsefesi ayrı olabilir, bu onun fikridir. Ancak eminim ki Swansea taraftarları bu sözlerden memnun olmayacaklar.

Kariyerim boyunca birkaç derbi yaşadım. 20 yıl futbolcu, 7 yıl hoca olarak çalıştım. Fenerbahçe'de de derbileri iyi bilirim.

Size tek bir şey söyleyebilirim, Cumartesi günü sahada gerçek bir takım göreceksiniz.

Bu arada! Hem Swansea'yı iki kez yenmek, hem de üst lige çıkmak isterim"