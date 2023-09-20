Erol Bulut kendisini küçümseyen takımı mağlup etti

Editör: Barış Atakan

İngiltere Championship 6. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City Swansea ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Olie Tanner ve Aaron Ramsey'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Swansea teknik direktörü Michael Duff Cardiff City maçı öncesinde,"Tabiki önemli bir maç ancak bir derbi olduğu için bu maça ekstra bir anlam yüklemiyorum. Cardiff'e iki maçta da yenilsek olur, yeter ki üst lige çıkalım. İnsanlar bu sözlerimden hoşlanmayabilir ama ben sonuç odaklı bir hocayım. Bu yüzden mücadele etmeli ve üst lige çıkmalıyız" ifadelerini kullanmış ve bu sözler İngiltere'de gündem olmuştu.