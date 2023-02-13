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Erol Bulut ateş püskürdü

Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut, çarpıçı bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 07:25
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Erol Bulut'tan Güzelbey'e sert cevap

Erol Bulut ateş püskürdü
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Asım Güzelbey, Gaziantep FK'dan ayrılan teknik direktör Erol Bulut'a yönelik, "Seni Gaziantep FK'dan aldığın 1 milyon 250 bin euroyu depremzedelere bağışlamaya çağırıyorum. Bu para sana hayır getirmez" açıklamasını yapmıştı.

Erol Bulut, Güzelbey'e yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Açıklama şöyle:

"Ülkemiz böyle zor zamandan geçerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanının sosyal medya paylaşımını şaşkınlık ve üzüntü içinde gördüm.

Depremi eşim ve çocuklarımla birlikte Gaziantep’te yaşadım. Millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günlerden geçerken şahsımı hedef alan bu paylaşımın yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu süreci ancak birlik beraberlik içinde atlatabileceğimizi kendisine hatırlatmak istiyorum.

Şahsi olarak yaptığım yardımları hiçbir zaman belli etmedim ve etmeyi de düşünmüyorum. Ama şu anda yaşanan süreçte sadece şunu belirtmek isterim ki şahsım ve ailem adına deprem bölgelerine konteyner, erzak ve maddi yardımı elimden geldiğince yapmaktayım. Sayın Güzelbey, benim yapacağım yardımların peşine düşüneceğine kendisinin belediye başkanlığı yaptığı şehre ne yardımı olmuş onu açıklasın.

Kendisine sormak istiyorum; Bu süreçte kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde izin verdiği yapılardan zarar gören ve mağdur olan vatandaşlarımız oldu mu? Eğer olduysa zarar gören vatandaşlarımız için kendisi ne yapmış ve şu anda ne yapıyor?

Şu anda Gaziantepimizle birlikte 10 ilimizde yaşanan deprem olayından sonra kendisinin ne gibi yardımı olmuş ve oluyor?

Şahsımı hedef gösteren bu paylaşımı dışında bu süreçte faydası olabilecek kaç paylaşımı var? Ben kulüpten ayrılırken, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ne kadar miktar fedakarlık yaptığımdan haberi var mı?

Sayın Güzelbey’e tavsiyem bu zor zamanlarda şahsımı karalamak için harcayacağı enerjiyi, milletimiz için harcamasının daha faydalı olacağını bilmesidir.

Ülkemiz böylesi zor bir zamandan geçerken, kendisinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini diliyorum.

Saygılarımla, Erol Bulut”

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