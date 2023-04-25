Erol Evgin depremzedeler için İzmir’e geliyor

Ünlü sanatçı Erol Evgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına destek vermek için İzmir’de konser verecek.

Erol Evgin depremzedeler için İzmir’e geliyor

ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası dayanışma konserleriyle büyüyor. Sanatçı Erol Evgin, depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek vermek için 29 Nisan Cumartesi akşamı İzmir’de konser verecek. “100 Yılda Yüz Akıyla” konseri, saat 20:30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Konserin gelirinin tamamı Bir Kira Bir Yuva kampanyasına aktarılacak.

Konserde unutulmayan eserlerini söyleyecek Erol Evgin, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” marşını da İzmir’de ilk kez seslendirecek. Koltuk numaralı biletler 300 lira ile 750 lira arasında satışa sunuldu. Konsere gelmeden kampanyaya destek olmak isteyenler için 100 liralık katılımsız bilet seçeneği de var. Konserin biletlerine ise www.biletix.com/etkinlik/2IZN0/IZMIR/tr sitesinden ulaşılabilir. Katılımsız bilet seçeneği için “birkirabiryuva.org” sitesinden dayanışma konseri biletleri sekmesine tıklanabilir.

“YAN YANA OLACAĞIZ”

Tüm İzmirlileri dayanışma konserine davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “6 Şubat’tan bu yana acımız çok büyük. Geçmeyecek bir acı yaşıyoruz, ancak geri kalanlarımızın hayatına umutla devam etmesini sağlamak için yan yana olacağız. Depremin yaralarını sarmak için var gücümüzle desteğe devam etmeliyiz” dedi.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz Sağlık
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme Ekonomi
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil" Ekonomi
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil"
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı Siyaset
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı Güncel
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı
Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı Dünya
Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler Magazin
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler