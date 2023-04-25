Erol Evgin depremzedeler için İzmir’e geliyor

ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası dayanışma konserleriyle büyüyor. Sanatçı Erol Evgin, depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek vermek için 29 Nisan Cumartesi akşamı İzmir’de konser verecek. “100 Yılda Yüz Akıyla” konseri, saat 20:30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Konserin gelirinin tamamı Bir Kira Bir Yuva kampanyasına aktarılacak.

Konserde unutulmayan eserlerini söyleyecek Erol Evgin, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” marşını da İzmir’de ilk kez seslendirecek. Koltuk numaralı biletler 300 lira ile 750 lira arasında satışa sunuldu. Konsere gelmeden kampanyaya destek olmak isteyenler için 100 liralık katılımsız bilet seçeneği de var. Konserin biletlerine ise www.biletix.com/etkinlik/2IZN0/IZMIR/tr sitesinden ulaşılabilir. Katılımsız bilet seçeneği için “birkirabiryuva.org” sitesinden dayanışma konseri biletleri sekmesine tıklanabilir.

“YAN YANA OLACAĞIZ”

Tüm İzmirlileri dayanışma konserine davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “6 Şubat’tan bu yana acımız çok büyük. Geçmeyecek bir acı yaşıyoruz, ancak geri kalanlarımızın hayatına umutla devam etmesini sağlamak için yan yana olacağız. Depremin yaralarını sarmak için var gücümüzle desteğe devam etmeliyiz” dedi.