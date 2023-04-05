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Erozyona karşı kesin çözüm bekliyorlar

Bangladeş’teki Buriganga Nehri, bölgedeki genel iklim koşullarının değişmesinden dolayı etrafındaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:35
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Erozyona karşı kesin çözüm bekliyorlar

Erozyona karşı kesin çözüm bekliyorlar
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Editör: Osmancan Erok

Daha önce meydana gelen iki büyük taşkın dolayısıyla onlarca Bangladeşli, oturdukları alanları terk edip daha güvenli noktalara göç etmişti.

Bölgede kalan ve balıkçılıkla geçinen aileler, yeni bir taşkın ihtimaline karşı merkezi hükümetten tedbir almasını istiyor. Buriganga’nın gücüne karşı koymanın tek yolunun beton bloklu güçlü setler olduğunu ifade eden kasaba sakinleri, son baskında büyük bir ilkokul, beton bir cami ve 200'den fazla evin su altında kaldığını söyledi.

Bölgede yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan insanlar, nehrin aşırı kirlenme ve tuzlanması ile erozyon nedeniyle artık balıkçılık yapamadıklarını söyledi.

Bu sorunu kendi başlarına çözmelerinin imkansız olduğunu söyleyen Patharghata Birlik Konseyi eski başkanı M. Matur Rahaman, hükümetin uzun vadeli çözüm bulunması gerektiğini açıkladı..
 

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