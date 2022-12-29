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Ersin Tatar: Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tanınması konusuyla ilgili "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor." dedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:08
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Ersin Tatar: Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor

Ersin Tatar: Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem II. Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, Ankara iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta anlaşma sağlanabilmesine yönelik "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa kuzeyde Türk devleti ile güneyde Rum cumhuriyetine dönüşmüş Kıbrıs cumhuriyeti arasında olabilir. Bu anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs, milli bir davadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve KKTC'nin devlet olarak tanınmasına yönelik söylemlerine değinen Tatar, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin de Türkiye sayesinde olduğunun altını çizdi.

Tatar, KKTC olarak kendilerini en güneydeki Türk devleti olarak gördüklerini belirterek, "Kıbrıs, milli bir davadır ve (KKTC'nin) Doğu Akdeniz'de yaşaması ve güçlenmesi lazım. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, Türkiye'nin ve Türk dünyasının Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'daki milli menfaatleri için önemli. Bu uğurda milli bir direniş içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile kadim bağlarımızı koparmak için mücadele halindeler"

Daha güçlü bir KKTC'nin halkına refah ve mutluluk sağlayacak ekonomik ortamı geliştirebileceğini vurgulayan Tatar, "Bizi (KKTC'yi) federal yapı içerisine çekmek, sizler (Türkiye) ile kadim bağlarımızı koparmak için mücadele halindeler ancak biz buna karşı duruyoruz." dedi.

Tatar, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından ATO'da iş insanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kurulan ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların umut verdiğini dile getirdi.

KKTC'nin egemen devlet olarak kabul görmesi için ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların, gönül birliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi için iş insanlarının Kıbrıslı muhatapları ile yapacakları ortak çalışmaların daha verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacağını kaydetti.

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