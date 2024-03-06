Ersun Yanal imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal imzayı attı
Türk futbolunda pek çok ilki hayata geçiren Ersun Yanal şimdi de vakıf kurdu.

Türk futboluna onlara yıldız kazandıran, polar, GPS, analiz, atletik performans, koşu mesafeleri, sporcu beslenmesi, psikoloji, fiziksel testler, yağ oranı, kan değerleri ve vücut kitle endeksi kavramlarını ülkemize getiren Teknik Direktör Ersun Yanal, şimdi Ersun Yanal Vakfı ile bir kez daha gençlerle birlikte yola çıkıyor.

Ersun Yanal Vakfı, bu topraklardaki çocukların fırsat eşitliği yaratılması durumunda kendilerini ıspatlayacağını savunuyor, çocukların ve gençlerin bilim, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek verecek olan vakıf, ihtiyaç alanlarında fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Ersun Yanal vakıf ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Ev hanımı Bahriye Hanım ve elektrik teknikeri Ural Bey’in oğluyum. Hayatın anlamını, anneannemin aldığı top ve ayakkabılar ile Akseller İplik Fabrikası’nın arka bahçesinde buldum; futbol...

Şimdi bile ne zaman bir maç izlesem yıllar öncesine dönüp “Çocuk Ersun” oluyor, o günleri yeniden yeniden yaşıyorum.

Çocuk olmak, genç olmak müthiş bir şey. Her şeyi başaracak gücesahip hissediyorsun kendini. Yeter ki “fırsat eşitliği” olsun.

Şimdi, yepyeni bir yola çıkıyorum bu duygularla, Ersun Yanal Vakfı’nı kurarak. Gençlere fırsat eşitliği yaratabilmek için bir adım atıyorum. Veya bir kartopu atıyorum en yukardan, döndükçe büyüyecek...

Çok mutluyum. Yüzümde koca bir gülümseme, hakim olamıyorum kendime...

Bu Memleket Bizim diyerek koyulduk yola, ne yapacağız bilmek istersen

ersunyanakvakfi.org adresinde olacağız her zaman."

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