16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ligdeki konumumuzu 4 maçlık seri netleştirecek" dedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:56
Takip Et

Ersun Yanal konuştu

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
+
Aa
-

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile yapacakları maçlarla ligdeki konumlarının netleşeceğini söyledi.

Yanal, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasıyla çok zorlu 4 maçlık periyoda gireceklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin ardından Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yanal, "Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya'da, diğer iki rakibimizle Alanya'da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu 4 maçlık seri netleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yanal, Alanyaspor'un bu 4 hafta sonunda 40 puan barajına geleceğine, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğine inandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Corendon Alanyaspor'u birlikte en prestijli noktaya taşıyacağız."

Futbolu 90 dakikalık bir oyun olarak görmediklerini belirten Yanal, şunları ifade etti:

"90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız."

Alanya'dan Türk futbolu için bir dip dalgası oluşturmak gerektiğini vurgulayan Yanal, futbol adına doğruları yapmaları, sabırlı ve sistemli olmaları gerektiğini aktardı.

Bir günde değişimin beklenemeyeceğini kaydeden Yanal, "Kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabii ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.