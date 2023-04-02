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Ersun Yanal'dan Kulüpler Birliği çıkışı: Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz

Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Giresunspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 20:41
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Ersun Yanal'dan flaş açıklamalar

Ersun Yanal'dan Kulüpler Birliği çıkışı: Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor beraberliği sonrası konuştu. Yanal, kazanabilecekleri bir maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

"OYUNCULARIMIZ BUNU YAPABİLECEK KALİTEYE SAHİP"
Ersun Yanal, "Giresun'da kazanmak istiyorduk, onlar da 9 maçtır kazanamıyordu. 2-0'dan sonra onların yapabilecekleri defansif hatalardan da faydalanabilirdik. O fırsatları da yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Bu dış saha performansıyla ilgili bir kırılmanın yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımız bunu yapabilecek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.

"GERÇEĞİ KAYITLARDAN SİLEMEZSİNİZ"
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısıyla ilgili de Yanal, şu değerlendirmede bulundu:"Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz. Yok sayamazsınız. Tahkim Kurulunun buna benzer kararları var. Ben gerçekleşen bir olayın, yok edilmesi, yok sayılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynanmış, oynanmıştır. Kayda geçti. Kayda geçenleri, kayıttan nasıl sileceğiz?"

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