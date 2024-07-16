Ersun Yanal'ın 3. lig sınavı

İkinci etap kampını Kocaeli Kartepe'de sürdürecek olan Yeşil-Kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçını Kocaeli'nde kamp yapan Aydın'ın 3. lig takımı Efeler 09 SFK ile 18 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da yapmayı planlıyor.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için yarın Kartepe'de toplanacak olan Amedspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çarşamba günü ilk antrenmanlarına başlayacak ve ardından perşembe günü sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Efeler 09 SFK ile oynayacak.

3. LİG EKİBİ İLE MAÇ YAPACAK

Amedspor, ikinci etap kampını sezonun başlamasına bağlı olarak 26 Temmuz 2024 tarihine kadar sürdürmeyi planlıyor.

İkinci hazırlık maçını 3. Lig ekibi Efeler 09 SFK ile yaptıktan sonra, kampta 3. ve 4. hazırlık maçlarını yapmayı hedefliyor.