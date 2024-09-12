Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Ertem Şener'den flaş bir iddia geldi.

MHK ATİLLA KARAOĞLAN'I SEÇTİ

MHK'nin derbiyi yönetecek hakeme dair şimdiden karar verdiğini söyleyen Ertem Şener dev maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağını duyurdu.

Karaoğlan'ın derbiye hazırlandığını söyleyen Ertem Şener, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisini çok büyük bir ihtimalle Atilla Karaoğlan yönetecek. Halil Umut Meler bu hafta Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Derbide görev alma şansı imkansız. Aldığım kaynaklara göre Karaoğlan bu derbiye hazırlanıyor. MHK kendisine çok güveniyor" dedi.